Tragédia na PR-170: colisão frontal deixa três mortos e bebê ferido em Rolândia

Colisão frontal mata três pessoas e fere bebê na PR-170, em Rolândia

Uma colisão frontal entre dois carros matou três pessoas e feriu gravemente outras duas, inclusive um bebê, na PR-170, em Rolândia, no norte do estado. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (12) e mobilizou equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

