Tragédia no mar: Atleta de 18 anos morre após desmaiar Um atleta, de 18 anos, morreu após desmaiar no mar. O caso foi registrado no sábado (15), em Tonga. De acordo com a mídia internacional...

Atleta de 18 anos morre após desmaiar no mar: “Era um kitesurfista incrível” (Caroline de Souza Machado)

Um atleta, de 18 anos, morreu após desmaiar no mar. O caso foi registrado no sábado (15), em Tonga. De acordo com a mídia internacional, o jovem Jackson James Rice praticava kitesurf e iria competir nas Olimpíadas de Paris, que deve acontecer de 26 de julho a 1º de agosto.

