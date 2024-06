Tragédia no Paraná: comoção pela morte de Victoria Teixeira Machado A morte de Victoria Teixeira Machado, estudante do 3º ano da Escola Municipal Eurilemo Zanette, em Barracão, no sudoeste do Paraná...

Ric|Do R7 06/06/2024 - 22h23 (Atualizado em 06/06/2024 - 22h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share