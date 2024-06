Ric |Do R7

Tragédia no Paraná: esposa do vice-governador perde batalha contra o câncer Morreu neste domingo (16) aos 77 anos, Maria José Piana, esposa do vice-governador do Paraná Darci Piana. Ela lutava contra um câncer...

Alto contraste

A+

A-

Maria José Piana, esposa do vice-governador do PR, morre de câncer aos 77 Anos

Morreu neste domingo (16) aos 77 anos, Maria José Piana, esposa do vice-governador do Paraná Darci Piana. Ela lutava contra um câncer desde o fim de 2023 e estava internada há 20 dias no Hospital Erasto Gaetner, em Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Maria José Piana, esposa do vice-governador do PR, morre de câncer aos 77 Anos

• Ciclista morre após colidir de frente com motocicleta em Jataizinho

• Incêndios florestais



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.