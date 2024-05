Tragédia no Rio Grande do Sul: Mais duas mortes por leptospirose confirmadas A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais duas mortes por leptospirose relacionadas às enchentes registradas no estado...

Chuva no RS: estado confirma mais duas mortes por leptospirose

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais duas mortes por leptospirose relacionadas às enchentes registradas no estado. As vítimas são dois homens, de 56 e 50 anos, moradores do município de Cachoeirinha e da capital, Porto Alegre.

