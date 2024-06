Ric |Do R7

Três homens presos por suspeita de envolvimento em homicídios em Sarandi

Suspeitos de envolvimento em diversos homicídios em Sarandi são presos

Três homens acabaram presos temporariamente nesta quinta-feira (13), suspeitos de diversos homicídios em Sarandi, no noroeste do Paraná. Um deles é o caso de um jovem atropelado e executado com pelo menos 25 tiros em abril.

