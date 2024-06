Ric |Do R7

Triste notícia: Morre cantor Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, aos 67 anos O cantor Chrystian, que dividiu palco com o irmão Ralf por mais de 30 anos, morreu nesta quarta-feira (19), aos 67 anos. O sertanejo...

Alto contraste

A+

A-

Morre cantor Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, aos 67 anos

O cantor Chrystian, que dividiu palco com o irmão Ralf por mais de 30 anos, morreu nesta quarta-feira (19), aos 67 anos. O sertanejo estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, e apresentava um quadro clínico que exigia repouso. Ainda nesta semana, a assessoria do músico informou que todos os shows estavam temporariamente cancelados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Morre cantor Chrystian, da dupla Chrystian e Ralf, aos 67 anos

• Copa América 2024: veja a tabela completa e os jogos da Seleção brasileira

• Jogos de hoje (20/06/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.