TSE cassa mandato do vereador Flávio Mantovani, da Câmara de Maringá O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do vereador maringaense Flávio Mantovani (Solidariedade), por infidelidade partidária...

TSE cassa mandato do vereador Flávio Mantovani, da Câmara de Maringá (MARQUINHOS OLIVEIRA / CAMARA MUN MARINGA)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do vereador maringaense Flávio Mantovani (Solidariedade), por infidelidade partidária. A decisão confirma o parecer anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Assim, o suplente Adriano Bacurau (Rede) assume a cadeira na Câmara de Maringá.

