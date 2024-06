Última chance: Inscrições para estágio profissional da Caixa encerram sexta-feira!

Alto contraste

A+

A-

Inscrições para estágio profissional da Caixa encerram sexta-feira; veja vagas

As inscrições para estágio na Caixa Econômica Federal terminam na próxima sexta-feira (7). O banco vai selecionar estudantes de níveis médio, técnico e superior, em parceria com Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Os interessados podem se inscrever por meio do site do CIEE.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Três receitas fáceis de doces para diabéticos

• Inscrições para estágio profissional da Caixa encerram sexta-feira; veja vagas

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (06/06/2024), segundo o Climatempo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.