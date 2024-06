Última chance: Inscrições para o Enem encerram nesta sexta-feira! O prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 termina nesta sexta-feira (14). Para se inscrever, os estudantes...

Alto contraste

A+

A-

Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira (14) (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 termina nesta sexta-feira (14). Para se inscrever, os estudantes devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 85, e deve ser paga até 19 de junho. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira (14)

• Vídeos mostram local onde aconteceu queda de arquibancada em rodeio no Paraná

• Após 30 dias e custo de R$ 400 mil, estação-tubo destruída por carro é reativada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.