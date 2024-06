Varejo no Paraná: Crescimento de 4% no primeiro quadrimestre As vendas do comércio varejista cresceram 4% entre janeiro e abril de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, no Paraná...

Vendas de varejo crescem 4% no primeiro quadrimestre no Paraná

As vendas do comércio varejista cresceram 4% entre janeiro e abril de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, no Paraná. Os dados, dos quatro primeiros meses do ano, são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

