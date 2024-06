Veranico no Paraná: saiba quando ele chegará ao fim O veranico deve continuar atuando nos próximos dias mas já tem data para acabar no estado do Paraná, de acordo com o Climatempo....

Alto contraste

A+

A-

Veranico tem data para acabar, no Paraná; veja quando

O veranico deve continuar atuando nos próximos dias mas já tem data para acabar no estado do Paraná, de acordo com o Climatempo. Essa massa de ar seco que se instalou no país deve ficar até a próxima quinta-feira (20).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Veranico tem data para acabar, no Paraná; veja quando

• Enteada mata padrasto com facada no pescoço em São José dos Pinhais

• Resultado do Dia de Sorte 926 de hoje (15/06/2024); prêmio de R$ 150 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.