Vereador de São José dos Pinhais é condenado por improbidade administrativa

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Vereador de São José dos Pinhais perde cargo após nomear servidores “fantasmas”

O vereador Professor Abelino (Cidadania) de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) foi condenado junto com três assessores por improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), Abelino nomeou três servidores parlamentares “fantasmas”, os quais receberam salários sem prestar serviço público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem de bicicleta pega rabeira de caminhonete em subida, ele estava com a filha pequena nas costas

• Vereador de São José dos Pinhais perde cargo após nomear servidores “fantasmas”

• Aumento na campanha de prevenção ao abuso infantil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.