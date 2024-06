Ric |Do R7

Vigilante suspeito de desaparecimento de jovem segue foragido no Paraná Marcos Vagner de Souza, vigilante suspeito de envolvimento no desaparecimento da jovem Ísis Victória, em Tibagi, nos Campos Gerais...

Vigilante suspeito de desaparecimento de jovem segue foragido no Paraná

Marcos Vagner de Souza, vigilante suspeito de envolvimento no desaparecimento da jovem Ísis Victória, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, segue foragido da Polícia Civil nesta segunda-feira (17). Ele confessou para a RICtv que teve um relacionamento extraconjugal com a adolescente e confirmou a gravidez.

