Vítima de ataque com soda cáustica relata momentos de terror e superação Após ter alta do hospital em que passou 18 dias internada, Isabelly Ferreira falou pela primeira vez sobre o ataque com soda cáustica...

Vítima de ataque com soda cáustica fala sobre momentos de terror: “quase morri”

Após ter alta do hospital em que passou 18 dias internada, Isabelly Ferreira falou pela primeira vez sobre o ataque com soda cáustica que sofreu quando ia para a academia, em Jacarezinho, no dia 22 de maio. Em entrevista para a RICtv, a jovem de 23 anos conta que ainda está bastante assustada e relembra das dores que sentiu após o ataque e dos dias de sofrimento durante a recuperação.

