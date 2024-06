Vítima relata premeditação em ataque com soda cáustica Isabelly Ferreira, jovem de 23 anos que ficou 18 dias internada após ser vítima de um ataque com soda cáustica, em Jacarezinho, no...

Vítima acredita que suspeita premeditou ataque com soda cáustica: “Que fique presa”

Isabelly Ferreira, jovem de 23 anos que ficou 18 dias internada após ser vítima de um ataque com soda cáustica, em Jacarezinho, no norte do Paraná, acredita que Debora Custódio premeditou o crime do dia 22 de maio.

