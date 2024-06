Zé Roberto deixa Foz do Iguaçu e segue rumo à Turquia O Foz do Iguaçu enfrentou a equipe do Paraná Clube neste domingo (2) pela quinta rodada da Divisão de Acesso do Paranaense. Após...

Zé Roberto deixa Foz do Iguaçu para trabalhar com Alex na Turquia

O Foz do Iguaçu enfrentou a equipe do Paraná Clube neste domingo (2) pela quinta rodada da Divisão de Acesso do Paranaense. Após o fim da partida, que ficou no 0 a 0, o comandante Zé Roberto anunciou sua saída do clube.

