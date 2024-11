Adolescente é achado morto em área de mata após desaparecer durante operação policial no Rio Brayan Gabriel, de 16 anos, morava há pouco tempo na comunidade César Maia e teria corrido quando começou uma troca de tiros Rio de Janeiro|Do R7 16/10/2024 - 13h07 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h44 ) twitter

Menino foi encontrado sem vida com diversas marcas de tiros, segundo a mãe RECORD

Um adolescente, de 16 anos, foi encontrado morto em uma área de mata por moradores na comunidade Cesar Maia, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (16), segundo familiares.

Brayan Gabriel da Silva Trancoso estava desaparecido desde a tarde terça-feira (15), quando começou uma operação policial na região. Ele estava brincando com outras crianças e teria corrido para a mata quando começou o tiroteio.

A mãe do menino, Karine, disse que ele foi encontrado sem vida com diversas marcas de tiros. Em entrevista à RECORD, ela pediu justiça.

De acordo com parentes, o adolescente morava há cerca de três meses com o pai na comunidade e não conhecia a região. Antes, ele vivia com a mãe na Baixada Fluminense.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Os agentes fizeram uma perícia no local e apuraram as circunstâncias da morte de Brayan.

A porta-voz da PM, Cláudia Moraes, afirmou que os policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) estiveram na comunidade para conter conflitos entre criminosos e negou que os militares tenham entrado em confronto na comunidade durante a ação. Segundo os próprios policiais, a troca de tiros registrada na área ocorreu entre bandidos rivais.

