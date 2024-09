Após 40 dias internada, idosa agredida por assaltantes morre na Baixada Fluminense Segundo as investigações, dona Carla foi espancada por não ter dinheiro para entregar aos criminosos Rio de Janeiro|Do R7 04/09/2024 - 16h17 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h17 ) ‌



Dona Carla ficou internada no hospital por 44 dias Reprodução/Record Rio

Morreu, nesta quarta-feira (4), a idosa Carla Nunes, de 65 anos, agredida em uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela ficou 44 dias internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na mesma região.

O crime aconteceu por volta das 4h, no dia 23 de julho. A senhora estava no ponto de ônibus a caminho do trabalho, quando foi abordada por dois criminosos em uma moto. Segundo as investigações, a vítima foi espancada por não ter dinheiro para entregar aos criminosos. Após as agressões, os bandidos fugiram com a bolsa e o telefone da idosa.

A vítima teve ferimentos no crânio, rosto e ombro direito. A idosa ficou internada em estado gravíssimo e chegou a passar por uma cirurgia no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de dona Carla será enterrado no Cemitério Municipal de Mesquita, na manhã desta quinta-feira (5).

O caso é investigado pela Polícia Civil.