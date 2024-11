Após dias ensolarados, fim de semana será marcado por chuvas e queda de temperatura no Rio Há previsão de pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento Rio de Janeiro|Do R7 07/11/2024 - 18h26 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h26 ) twitter

Alerta Rio emitiu aviso de severidade médio Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com o COR (Centro de Operações Rio), a passagem de uma frente fria vai influenciar no tempo do Rio de Janeiro entre o fim da tarde desta quinta-feira (7) e o sábado (9). O Alerta Rio emitiu um sinal de severidade médio.

Há previsão de pancadas de chuva, rápidas e isoladas, de intensidade moderada a forte, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Entre sexta-feira (8) e sábado (9), será o período mais crítico, e a previsão é de chuva moderada a forte, que pode vir acompanhada de raios e ventos moderados a fortes.