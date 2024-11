Assassinato de Marielle Franco: acompanhe o segundo dia de julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz A sentença deve ser definida nesta quinta-feira (31) Rio de Janeiro|Do R7 31/10/2024 - 09h26 (Atualizado em 31/10/2024 - 09h26 ) twitter

O segundo dia do julgamento do assassinato de Marielle Franco acontece nesta quinta-feira (31). Um júri popular vai decidir se condena ou absolve os policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, réus pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018.

O MP (Ministério Público) do Rio de Janeiro já informou que vai pedir a pena máxima para os acusados, que podem pegar 84 anos de cadeia. A sentença deve ser decidida hoje.

Mãe de Marielle destacou a trajetória da filha Reprodução

No primeiro dia de juri, na quarta-feira (30), a mãe de Marielle, Marinete Silva, foi a segunda testemunha a prestar depoimento. De acordo com a mãe, Marielle foi covardemente assassinada quando vivia um dos momentos mais importantes da vida, logo após ter sido eleita para o primeiro mandato como vereadora, em 2016.