Avaliadas em R$ 5,6 milhões, sete embarcações são apreendidas em operação da PF em Angra (RJ) Investigação apura o contrabando de veleiros fundeados na baía de Ilha Grande, na Costa Verde Rio de Janeiro|Do R7 03/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h01 )



Proprietários devem ser chamados para prestar esclarecimentos Divulgação/Polícia Federal

Sete embarcações foram apreendidas durante uma operação da Polícia Federal para reprimir o contrabando de veleiros fundeados na baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3). Cada barco foi avaliado em cerca de R$ 800 mil. Juntos, eles valem R$ 5,6 milhões.

As investigações começaram depois que agentes identificaram embarcações com características de estaleiros europeus, mas com documentações que constavam ser de fabricação artesanal no Brasil. Batizada de “Vento na Quilha”, a ação teve o apoio da Marinha do Brasil e da Receita Federal.

Segundo a PF, as pessoas envolvidas traziam os veleiros para o país e faziam o procedimento para regularização na Marinha. Inclusive, contavam com laudos de engenharia naval.

Os proprietários das embarcações apreendidas devem ser chamados para prestar esclarecimentos à PF e podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, contrabando e descaminho (crime tributário). Caso sejam condenados, as penas podem ultrapassar 12 anos de prisão.