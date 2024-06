Cão que fareja dinheiro vai atuar contra criminosos no aeroporto do Galeão Primeiro cão de faro da Receita Federal a executar esse trabalho, Zandor ajudará a coibir a evasão de divisas

Alto contraste

A+

A-

Zandor, primeiro cão farejador de dinheiro da Receita Federal Zandor, primeiro cão farejador de dinheiro da Receita Federal DIVULGAÇÃO/RECEITA FEDERAL

O primeiro cão treinado para farejar dinheiro começou a atuar nesta segunda-feira (24) na Alfândega do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Zandor, um pastor belga malinois de dois anos, foi treinado pelo Centro Nacional de Cães de Faro (CNK9), da Receita Federal, para detecção de numerário.

Ele faz parte agora da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Receita Federal da 7ª Região Fiscal, e vai farejar dinheiro ilegal, para coibir a evasão de divisas.

O primeiro cão de faro da Receita Federal a executar esse trabalho, Zandor foi treinado com cédulas de dinheiro picotadas. O instrutor analista-tributário Rodrigo Barbosa Perim e o agente administrativo Paulo Dias Mattioli, do CNK9, estiveram no Rio de Janeiro para ajudar na ambientação do animal.

O centro de cães de faro da Direp07 já conta com cinco cães, todos especialistas na detecção de entorpecentes. São eles Hanna, Abby, Kyra, Dax e Kavalo. Zandor chega para reforçar esse time.