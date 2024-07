Capitão da PM morre baleado na cabeça durante operação na zona norte do Rio

Alto contraste

O PM foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos

Um capitão da PM morreu após ser baleado na cabeça, na manhã desta quarta-feira (3), durante uma operação no Morro do Urubu, na zona norte do Rio. O militar, conhecido como “Capitão Galvão”, de 41 anos, foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital Salgado Filho, no Méier, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais militares do 3° BPM (Méier) fizeram uma operação nas comunidades do Morro do Urubu, Morro do 18, Morro do Engenho, Comunidade da Galinha, Rato Molhado, J.J e Morar Carioca, todas localizadas na região conhecida como Grande Méier, na zona norte.

A ação teve como objetivo reprimir roubos de veículos e cargas, além de coibir as tentativas de expansão territorial da facção que promove a maioria dos conflitos armados na capital.

No momento da chegada das equipes ao Morro do Urubu, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e os suspeitos fugiram.

O militar ingressou na Corporação em 2009. No fim do mês de maio deste ano, o oficial foi promovido por bravura ao posto de capitão. Em março de 2023, participou de uma ocorrência em que militares do 3° BPM (Méier) prenderam 15 homens e apreenderam seis fuzis, e impediram a fuga de criminosos pela autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.

“Capitão Galvão” deixa dois filhos e a esposa.

Até o momento, não há confirmação do horário e local do sepultamento do militar.

Nas redes sociais, moradores do Morro do Urubu relataram tiros na comunidade.