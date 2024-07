Rio de Janeiro |Do R7

Carpinteiro atingido por estaca de madeira na cabeça em Mangaratiba (RJ) deixa a UTI Victor Soares do Nascimento, de 28 anos, foi transferido para a enfermaria; estado de saúde dele é considerado estável

‌



A+

A-

Carpinteiro passou por cirurgia de 4 horas para remover estaca cravada no crânio

O carpinteiro que teve a cabeça perfurada por uma estaca de madeira deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi transferido para a enfermaria, na manhã desta terça-feira (16). Ele trabalhava em uma obra em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, quando sofreu o acidente.

Victor Soares do Nascimento, de 28 anos, está internado desde a última quarta-feira (10), no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo o boletim médico, o paciente respira em ar ambiente, apresenta melhora progressiva e nível de consciência. Ele também responde a estímulo verbal e movimenta os quatro membros. No entanto, não há previsão de alta.

Victor sofreu fraturas no rosto e uma lesão grave no cérebro. Após o acidente, ele foi socorrido de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros devido à gravidade do caso. A vítima precisou passar por uma cirurgia que durou quatro horas ao dar entrada na unidade.