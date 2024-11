Carro de secretário da presidência é roubado no centro do Rio a caminho do G20 O veículo foi cercado por criminosos e levado para o Complexo da Maré, na zona norte da cidade Rio de Janeiro|Do R7 14/11/2024 - 13h03 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h05 ) twitter

Carro de secretário da presidência é roubado no centro do Rio a caminho do G20 Divulgação/Polícia Militar

O carro da comitiva do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, foi roubado, nesta manhã, na Rua do Riachuelo, na Lapa, na região central do Rio.

Segundo informações iniciais, o motorista do ministro estava dentro do carro, estacionado na frente do Hotel Monte Alegre, quando foi abordado por dois bandidos em uma moto vermelha.

O motorista aguardava um funcionário que ia trabalhar no G20. Os criminosos conduziram o veículo até a Rua Mem de Sá, ao lado do batalhão de Choque, e subiram o Viaduto 31 de Março. Em seguida, o automóvel foi recuperado no Complexo da Maré, na zona norte.