Cartaz pede informações sobre suspeito de espancar namorada no Vidigal, no Rio Lucas Lima Queiroz do Nascimento, de 29 anos, é considerado foragido da Justiça; vítima teve ferimentos na cabeça e no rosto

Alto contraste

A+

A-

O paradeiro do suspeito é desconhecido (Divulgação/Disque Denúncia RJ)

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta quarta-feira (12), para pedir informações sobre o paradeiro de Lucas Lima Queiroz do Nascimento, de 29 anos. Ele é suspeito de espancar a namorada Alana Andrade Augusto de Oliveira, de 19 anos, no Vidigal, na zona sul do Rio, no dia 2 de junho.

Para a polícia, a vítima revelou que tinha ido à comunidade almoçar na casa de uma tia. No local, ela teria sido encurralada em uma rua deserta e espancada pelo homem. A jovem teve ferimentos na cabeça e no rosto.

A Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito pelo crime de violência doméstica. No entanto, após as agressões, Lucas não foi mais visto.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser enviadas em anonimato para os seguintes canais:

Publicidade

- Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177

- Aplicativo Disque Denúncia RJ

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5