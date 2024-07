Cartaz pede informações sobre suspeitos de balear frentista após desentendimento no RJ

Alto contraste

Disque Denúncia pede informações de suspeitos de balear frentista Divulgação/Disque Denúncia

A polícia procura dois suspeitos de atacar a tiros um frentista, de 25 anos, em um posto de gasolina em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (5), um cartaz com as fotos de Yago Lima Macedo, de 23 anos, e Daniel Davi Jeronimo da Silva, vulgo “Bigode”, de 43 anos. A dupla teve a prisão decretada pela Justiça e é considerada foragida.

Segundo as investigações, o crime aconteceu no último dia 29, após um desentendimento. O funcionário do estabelecimento teria solicitado que a acompanhante do motorista desembarcasse do carro durante o abastecimento de GNV, conforme as normas de segurança.

Logo após a confusão, o homem retornou ao posto de gasolina, acompanhado por um amigo Eles dispararam ao menos três tiros contra o frentista, sendo que dois disparos atingiram os joelhos da vítima.

O funcionário foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma região. Após passar por uma cirurgia, ele recebeu alta.

Já os suspeitos fugiram. O Plantão Judiciário do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) expediu um mandado de prisão contra a dupla, pelo crime de tentativa de homicídio.

Segundos as investigações, ambos possuem diversas passagens pela polícia. Eles seriam sequestradores, de acordo com a apuração da 74ª DP (Alcântara), e até um PM estaria envolvido na quadrilha.

Quem tiver informações sobre os suspeitos pode entrar em contrato com o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido