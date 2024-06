Rio de Janeiro |Do R7, com Record Rio

Casal é atacado a tiros no Maracanã; homem é suspeito de ligação com o tráfico

Um casal foi cercado por criminosos e atacado a tiros no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (28). O homem, que é suspeito de ligação com o tráfico, pediu ajuda para a Polícia Militar. Os dois foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

O homem, de 37 anos, foi ferido na boca e permanece internado, com quadro de saúde estável, de acordo com informações da unidade de saúde. Ele tem 11 passagens pela polícia, entre os crimes estão homicídio e tráfico.

De acordo com informações apuradas pela RECORD, ele seria uma das lideranças do tráfico do morro dos Macacos, na mesma região, mas não tem possuí mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Já a mulher, de 29 anos, atingida no braço, recebeu atendimento e já foi liberada do hospital.

A Polícia Civil recolheu câmeras de segurança da região e ouviu testemunhas. Os agentes tentam identificar quem são os responsáveis pela tentativa de execução.