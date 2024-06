Chefe do tráfico de Rondônia é preso na Região dos Lagos do RJ Ítalo Breno Gomes Neves, o “Godoy”, é o principal líder de uma facção que atua em Porto Velho

Suspeito estava com veículo de luxo blindado e uma pistola Divulgação/ Polícia Civil

Um homem apontado como chefe do tráfico em Rondônia foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (28). Contra ele havido a um mandado de prisão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito e receptação.

Segundo as investigações, Ítalo Breno Gomes Neves, o “Godoy”, é o principal líder da facção “Tropa da Revolução”, que atua em Porto Velho. Ele foi condenado pela Justiça por tentativa de homicídio qualificado a dois policiais militares, em 2016.

Com o criminoso, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e um carro de luxo blindado. Godoy foi levado à 126ª DP (Cabo Frio) e encaminhado ao presídio.

A ação que prendeu “Godoy” contou com homens da Polícia Militar do Rio e agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Rondônia, além do auxílio do Disque Denúncia.