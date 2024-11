Nove ônibus são sequestrados para serem usados como barricadas na zona oeste do Rio A ação criminosa seria uma forma de atrapalhar a atuação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) na Tijuquinha Rio de Janeiro|Do R7 16/10/2024 - 12h54 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h19 ) twitter

Ônibus são usados como barricadas na região da Muzema RECORD

Nove ônibus foram sequestrados para serem usados como barricadas na região da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (16). A ação criminosa seria uma forma de atrapalhar a atuação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) na vizinha Tijuquinha.

Imagens do helicóptero da RECORD flagraram diversos coletivos atravessados na pista. Após ficar bloqueada por cerca de quatro horas, a estrada do Itanhangá foi reaberta por volta das 17h.

Os motoristas dos ônibus teriam sido abordados e obrigados a entregar as chaves dos veículos após os passageiros desembarcarem. Ninguém ficou ferido.

Por conta dos ataques, o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, informou que as linhas que circulam pela região sofreram desvios de itinerário durante o período da tarde.

Para a porta-voz da PM, coronel Cláudia Moraes, os criminosos usaram a tática para desviar a atenção da operação, porque o Bope pode ter chegado perto de algum alvo que os criminosos tentavam proteger.

A ação policial teve como objetivo evitar disputas territoriais entre grupos rivais. Mais cedo, um helicóptero da PM e veículos blindados reforçaram a operação.

Homens do Bope estão na Tijuquinha RECORD

Policial militar é ferido em ataque de criminosos

Já no fim da tarde, equipes foram atacadas a tiros e reagiram. Na ação, um PM foi ferido por estilhaços e socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar. Na ação, drogas foram apreendidas.

Mais de 130 ônibus sequestrados em um ano

Somente nos últimos 12 meses, 131 veículos já foram sequestrados no Rio de Janeiro.

“A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", disse, por meio de nota, o Rio Ônibus.

VIAS TOTALMENTE LIBERADAS



Trânsito em boas condições na região. https://t.co/qeCWpZJwZl — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 16, 2024