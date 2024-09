Pesquisa Real Time Big Data aponta reeleição de Eduardo Paes no 1º turno no Rio Alexandre Ramagem cresceu para 16% das intenções de voto; Tarcísio Motta se manteve com 8% Rio de Janeiro|Do R7 11/09/2024 - 11h25 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Eduardo Paes tem 59% das intenções de voto Tomaz Silva/Agência Brasil

A pesquisa Real Time Big Data aponta estabilidade e possível reeleição do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (11). Paes passou de 58% para 59% das intenções de voto, em comparação com o levantamento do dia 2 de setembro.

Na segunda colocação, Alexandre Ramagem (PL) subiu de 14% para 16% da preferência dos eleitores, oscilando também dentro da margem de erro. Já Tarcísio Motta (Psol), em terceiro, se manteve com 8%.

O levantamento ouviu 1.000 entrevistados entre os dias 9 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-09483/2024. O nível de confiança é de 95%.

‌



Pesquisa estimulada

Quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos:

Eduardo Paes (PSD) - 59% (aparecia com 58% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

‌



Alexandre Ramagem (PL) - 16% (aparecia com 14% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Tarcísio Motta (Psol) - 8% (aparecia com 8% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

‌



Carol Sponza (Novo) - 2% (aparecia com 1% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Rodrigo Amorim (União) - 1% (aparecia com 2% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Marcelo Queiroz (PP) - 1% (aparecia com 1% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Cyro Garcia (Pstu) - 1% (aparecia com 1% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Henrique Simonard (PCO) e Juliete Pantoja (UP) - (não pontuaram nas duas pesquisas)

Nulo ou branco - 8% (8% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Não sabe ou não responderam - 4% (7% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Pesquisa espontânea

Quando não são apresentados os nomes dos possíveis candidatos:

Eduardo Paes (PSD) - 31% (aparecia com 29% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Alexandre Ramagem (PL) - 8% (aparecia com 6% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Tarcísio Motta (Psol) - 3% (aparecia com 3% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Rodrigo Amorim (União) - 1% (aparecia com 1% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Carol Sponza (Novo) - 1% (não foi citada na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Outros candidatos - 3% (4% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Nulo ou branco - 9% (10% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Não sabe ou não responderam - 44% (46% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo turno

Em um eventual 2º turno entre Eduardo Paes tem 61% das intenções de volto, enquanto Ramagem aparece com 26%.

Em comparação com a última pesquisa, os dois cresceram um ponto percentual, oscilando dentro da margem de erro.

Nulo ou branco se mantiveram em 8%.

Agora, 5% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam. Anteriormente, eram 7%.

Aprovação do prefeito

A pesquisa Real Big Data perguntou à população sobre a avaliação do prefeito Eduardo Paes:

Aprovam - 65% (64% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Desaprovam - 32% (30% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)

Não sabem ou não responderam - 3% (6% na pesquisa anterior/ dia 2 de setembro)