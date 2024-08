Corpo de Bombeiros faz vistoria em túneis do Rio após incêndio deixar mais de 100 hospitalizados Concessionária responsável pela estrutura onde acidente aconteceu foi autuada por não apresentar documentação dentro do prazo Rio de Janeiro|Do R7 10/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 10/08/2024 - 14h13 ) ‌



Caminhão que transportava bebidas pegou fogo no túnel da Convanca

O Corpo de Bombeiros faz vistorias em túneis e mergulhões do Rio de Janeiro após um incêndio em um caminhão na linha Amarela, que liga as zonas norte e oeste, deixar mais de 100 pessoas hospitalizadas. O acidente aconteceu no túnel da Convoca, na manhã de quinta-feira (8).

Segundo a corporação, ao menos 30 estruturas foram fiscalizadas. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da cultura de prevenção e garantir a segurança da população.

O Corpo de Bombeiros ressaltou que as medidas de segurança contra incêndio e pânico são responsabilidade dos administradores das edificações, que devem cumprir a legislação vigente.

Concessionária Lamsa é autuada

Na sexta-feira (9), a corporação aplicou o 1° auto de infração à concessionária que administra a linha Amarela. De acordo com os bombeiros, a empresa não apresentou dentro do prazo de 24 horas a documentação comprovando a realização de manutenção do sistema de ventilação e exaustão mecânica de gases do túnel da Covanca e demais túneis da via.

“É importante ressaltar que ainda cabe à empresa a adoção de medidas de segurança contra incêndio e pânico para a obtenção do Certificado de Aprovação junto à corporação. O não cumprimento (no prazo de até 60 dias) poderá resultar na interdição das estruturas”, explicou por meio de nota.

Ao menos 24 pessoas continuam hospitalizadas

Até sábado (10), três vítimas continuavam internadas em estado grave em hospitais da rede pública. Outras 21 pessoas seguem em unidades particulares em observação, de acordo com informações da RECORD.

A Lamsa disse que presta apoio às vítimas e que está à disposição dos órgãos públicos para prestar esclarecimento. Segundo a empresa, uma inspeção foi realizada para observar os danos causados pelo incêndio.