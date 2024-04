Rio de Janeiro |Do R7

Corpo de Bombeiros vai dobrar efetivo devido à previsão de chuvas intensas no RJ Segundo o governo estadual, as regiões mais afetadas devem ser Serrana, Sul, Norte/Noroeste e Baixada Fluminense

Região Serrana está em alerta para temporais Região Serrana está em alerta para temporais (Tânia Rego/ Agência Brasil/ Arquivo)

O Corpo de Bombeiros vai dobrar o efetivo para atender a população, a partir desta quinta-feira (21), devido à previsão de chuvas intensas no estado do Rio de Janeiro.

O reforço de militares ocorre nas áreas onde há maior probabilidade de inundações, alagamentos, deslizamentos e desabamentos.

Segundo informações do governo estadual, as regiões mais afetadas devem ser Serrana, Sul, Norte/Noroeste e Baixada Fluminense. Nessas localidades, os comandantes vão ficar aquartelados, de prontidão com a tropa.

De acordo com o Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), já são esperadas pancadas de chuva moderada à forte em todo o estado, nesta tarde.

Entre quinta e sexta (22), a chegada de uma frente fria provoca chuvas moderadas a muito fortes, acompanhadas de raios e rajadas de ventos.

A maior preocupação é com o alto acumulado de chuva (acima de 200mm/48h) até o domingo (24).

Operação dos bombeiros

A operação do Corpo de Bombeiros RJ em resposta às chuvas conta com apoio de novas ambulâncias; caminhões de busca e salvamento; ferramentas desencarceradoras para cortar estruturas metálicas, motosserras para cortar estruturas de concreto, em caso de deslizamentos e desabamentos; barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas e sonares de última geração, capazes de buscas subaquáticas em caso de inundações/alagamentos.

"Estamos a postos, prontos para atuar com força total, caso o cenário de risco se confirme. Todos os recursos do Corpo de Bombeiros estão à disposição da população fluminense", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Orientações para a população se proteger

- Se estiver na rua:

• Vá para os pontos altos e seguros ou pontos de apoio de sua cidade;

• Mantenha-se aquecido: utilize calçados, calça comprida e camisa para proteção do corpo;

• Não fique na beira de córregos e rios vendo a água subir;

• Não caminhe pelas águas da enchente, você pode ser apanhado pela correnteza, se ferir com galhos e escombros, ser picado por animais peçonhentos e/ou contrair doenças;

• Caso seja necessário transitar em ruas alagadas, utilize muros e paredes como apoio;

• Fique atento! Áreas alagadas encobrem buracos e bueiros sem tampa.

- Se você estiver em casa:

• Dentro de sua residência é sempre importante observar o aparecimento de fendas e depressões no seu terreno, inclinação de troncos de árvores e de postes, estalos, barulhos anormais e rolamento de pequenos blocos de pedra ou terra. São indícios de que pode haver um deslizamento.

⁣

- Para evitar raios:⁣

• Procure abrigo em edificações, mantendo-se longe de portas e janelas; ⁣

• Se estiver em um veículo, certifique-se de que as janelas estejam fechadas e evite tocar em superfícies metálicas.⁣

⁣

- Durante enchentes:⁣

• Não tente atravessar ruas alagadas, pois há diversos perigos, como bueiros abertos e animais peçonhentos.⁣

• Se a água invadir sua casa, desligue a energia e desconecte os equipamentos das tomadas.⁣

⁣

- Para prevenir deslizamentos de terra:⁣

• Esteja atento aos sinais de risco, como fendas no terreno ou inclinação anormal de árvores e postes; ⁣

• Obedeça aos alertas de sirenes e dirija-se imediatamente a pontos de encontro seguros, como escolas ou igrejas.⁣

⁣

- Outras recomendações importantes:⁣

• Cadastre-se para receber alertas meteorológicos via SMS (40199); ⁣

• Mantenha-se informado através dos noticiários e, em caso de emergência, ligue para o número 193.