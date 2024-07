Corpo de carnavalesca Rosa Magalhães é sepultado no Rio A despedida foi no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul da cidade Rio de Janeiro|Do R7 26/07/2024 - 17h37 (Atualizado em 26/07/2024 - 17h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rosa faleceu aos 77 anos, vítima de um infarto fulminante Reprodução/Liesa

O corpo da carnavalesca Rosa Magalhães foi sepultado no final da tarde desta sexta-feira (26), no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Com mais de 50 anos de avenida, Rosa foi a única a conquistar sete títulos no sambódromo do Rio. Ela já venceu um Emmy na categoria figurino, pelo trabalho na abertura dos jogos pan-americanos do Rio de Janeiro, em 2007. O último trabalho da carnavalesca foi em 2023, pelo Paraíso do Tuiuti.

Rosa, aos 77 anos, faleceu na noite desta quinta-feira (25), em casa, vítima de um infarto fulminante.





Publicidade