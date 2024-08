Criança, de 2 anos, que ficou desaparecida por 36 horas recebe alta do hospital no RJ A menina foi encontrada desacordada por vizinhos em Araruama, na Região dos Lagos, na semana passada Rio de Janeiro|Do R7 19/08/2024 - 18h40 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h40 ) ‌



A menina permaneceu internada por cinco dias no Hospital Estadual Roberto Chabo Reprodução/Record Rio

A criança, de 2 anos, encontrada desacordada em um matagal em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebeu alta do hospital, nesta segunda-feira (19), de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde.

A menina havia desaparecido na segunda-feira (12). Trinta e seis horas depois, foi encontrada por vizinhos a cerca de 100 metros de casa. A criança estava sozinha, com frio e alimentada. Ela não possuía sinais de violência física.

A menina recebeu os primeiros atendimentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região e, depois, foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, também em Araruama, onde permaneceu internada por cinco dias.

A 118ª DP (Araruama) investiga o caso. Segundo a polícia, os pais da criança e vizinhos da família prestaram depoimento.

