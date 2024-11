Criança tem corte profundo na cabeça após ser atropelada por trem cargueiro no RJ O menino, de 11 anos, está internado em vigilância neurológica no Hospital Geral de Nova Iguaçu. O quadro de saúde é estável Rio de Janeiro|Do R7 13/10/2024 - 12h46 (Atualizado em 13/10/2024 - 12h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criança está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu Tânia Rêgo/Agência Brasil/13.10.2024

Uma criança, de 11 anos, foi atropelada por um trem cargueiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde de sábado (12). As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

De acordo com a prefeitura, o menino deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com um corte profundo no couro cabeludo.

Por meio de nota, a unidade informou que o paciente está internado em vigilância neurológica. O estado de saúde dele é considerado estável.

‌