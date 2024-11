‘Criminosos resolveram atirar na direção das vias', diz porta-voz da PM do Rio Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante o intenso tiroteio entre policiais e bandidos do Complexo de Israel Rio de Janeiro|Da Agência Brasil, com R7 24/10/2024 - 16h45 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h53 ) twitter

Porta-voz da PM disse que operação foi suspensa Tânia Rêgo/Agência Brasil

A porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tenente-coronel Cláudia Moraes, afirmou que traficantes do Complexo de Israel atiraram em direção à avenida Brasil durante a operação da corporação que terminou com três mortos e três feridos, na manhã desta quinta-feira (24). A via expressa, uma das principais rotas de acesso da cidade, ficou fechada por cerca de duas horas.

“Nessa entrada da Polícia Militar [na comunidade], houve forte confronto e os criminosos resolveram atirar na direção das vias, vindo a vitimar pessoas inocentes que não tinham nada a ver com aquilo”, afirmou a porta-voz.

A troca de tiros também provocou a interrupção da circulação de trens do ramal Gramacho, dos ônibus e do BRT. Escolas e postos de saúde foram fechados na região.

De acordo com Cláudia, ao perceber as consequências dos confrontos para a população e a circulação na cidade, os policiais decidiram suspender a operação.

“Logicamente, essa suspensão não é imediata. Levou ainda um tempo para que esses policiais conseguissem sair da comunidade de forma segura”, disse.

Segundo a tenente-coronel, a reação dos criminosos foi acima do esperado pela polícia. “Essa operação começou na Cidade Alta, que é uma área onde você não tem essa reação muito forte. Nós não tínhamos inteligência para sinalizar para essa questão naquele momento”, disse.

Impactos da operação

A ação policial e os impactos que ela causou na rotina da cidade foram criticadas pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio), que disse que essa foi mais uma operação “sem o devido planejamento, que afeta negativamente a população de diversas localidades”.

O prefeito Eduardo Paes chamou a situação de “mais um dia de vergonha”. Dados do Instituto Fogo Cruzado revelam que neste ano houve 61 tiroteios nos arredores da avenida Brasil. Nos últimos oito anos, foram mais de 1.500 confrontos armados na região.

Segundo a porta-voz, a operação teve objetivo de conter roubo de veículos e de cargas e foi planejada.

“Além disso, nessa área, a gente tem uma atuação criminosa com domínio territorial e com tentativa de expansão. Havia também a informação da dificuldade de algumas empresas de comunicação de estabelecerem ali sinal de internet e telefonia”, finalizou.