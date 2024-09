Deolane, presa por lavagem de dinheiro, é investigada após usar cordão de traficante no Rio A joia é avaliada em R$ 200 mil; o criminoso do Terceiro Comando Puro está foragido da justiça Rio de Janeiro|Do R7 04/09/2024 - 10h06 (Atualizado em 04/09/2024 - 10h06 ) ‌



A joia no pescoço da influenciadora digital é avaliada em R$ 200 mil Reprodução/Record

Deolane Bezerra, presa por suspeita de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais, também começou a ser investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após usar um cordão de um dos chefes do tráfico de drogas, Thiago da Silva Folly, conhecido como “TH”, no Baile da Disney, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, em fevereiro deste ano. A joia usada por Deolane em uma foto publicada em uma rede social é avaliada em R$ 200 mil. O criminoso do Terceiro Comando Puro está foragido da Justiça e envolvido em dois homicídios.

Na época, a advogada e influenciadora digital, que ficou conhecida após a morte do cantor MC Kevin e por ostentar uma vida de luxo, publicou um vídeo nas redes sociais em que se defendia e afirmava que tirou diversas fotos no local e que, se não fosse até a comunidade, muitas pessoas nunca poderiam vê-la.









Mandado de prisão temporária pela Polícia Civil de Pernambuco

Deolane e a mãe da influenciadora, Solange Alves, foram presas por suspeita de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais, na manhã desta quarta-feira (4), na praia de Boa Viagem, em Recife, em uma ação da Polícia Civil de Pernambuco em conjunto com a DIOP (Diretoria de Operações integrada e de Inteligência) e SENASP/MJSP (Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública).

A operação tem o objetivo de cumprir 19 mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiânia.

As suspeitas prestam depoimento, neste momento, na delegacia. A irmã da advogada, Daniela Bezerra, afirmou também, em um vídeo nas redes sociais, que a família é perseguida e que vão provar a inocência.