Diarista tem braço amputado após ser atacada por cão no segundo dia de trabalho, no Rio Dulcinéia Leite dos Santos foi mordida quando tentava colocar a focinheira no animal. Ela está internada em estado grave

Rio de Janeiro|Do Estadão Conteúdo 16/08/2024 - 12h58 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌