Disque Denúncia divulga cartaz para tentar localizar traficante condenado por matar Tim Lopes Criminoso não compareceu no dia previsto para colocar a tornozeleira eletrônica; ele já é considerado foragido da Justiça Rio de Janeiro|Do R7 23/07/2024 - 09h28 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h49 ) ‌



Sete traficantes já foram condenados pela morte do jornalista Reprodução/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para tentar localizar Elizeu Felício de Souza, vulgo ‘Zeu’, traficante condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. O criminoso, de 45 anos, deixou o Instituto Penal Vicente Piragibe, em Bangu, na zona oeste do Rio, no último quatro de julho, beneficiado pela progressão de pena.

Ele tinha cinco dias para se apresentar no Patronato Margarino Torres (PMT), para colocar a tornozeleira eletrônica, mas não retornou. ‘Zeu’ já é considerado um foragido da Justiça. O criminoso estava no presídio desde 2010, quando foi capturado durante uma operação nos complexos do Alemão e Penha, na zona norte do Rio.

Sete traficantes já foram condenados pela morte do jornalista. Dois morreram e outros três cumpriram parte da pena e receberam liberdade. Um dos que morreram foi Elias Maluco, considerado um dos mandantes do crime. Ele foi enforcado no presídio federal de Catanduvas, no interior do Paraná. Dos condenados pelo crime, Elizeu ainda era o único preso.

‘Zeu’ cumpriu 13 anos dos 35 que foi condenado, no Complexo de Gericinó, na mesma região. Ele é considerado um traficante de confiança do criminoso Luciano Martiniano da Silva, o ‘’Pezão’', chefe do tráfico de drogas do Complexo do Alemão.

Contra o traficante foragido, foi expedido um mandado de prisão, por fugir do estabelecimento em que se encontrava preso pelos crimes da lei de drogas e organização criminosa.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais de comunicação:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.