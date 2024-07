Rio de Janeiro |Do R7

Dois jovens são encontrados mortos dentro de carro em Itaguaí (RJ)

50ª DP investiga causa da morte de jovens no arco metropolitano

Dois jovens foram encontrados mortos dentro de um carro em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. A família de Júlia Santos de Oliveira, de 17 anos, procurava por ela desde a última segunda-feira (1), quando a adolescente saiu de casa por volta das 07h. O outro jovem foi identificado como João Pedro Ramos, de 20 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas das mortas ainda serão esclarecidas. Não havia marca de tiros e nem sinais de arrombamento dentro de veículo. O corpo do casal foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

A 50ª DP investiga o caso. A principal hipótese é de morte por asfixia.