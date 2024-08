Dois suspeitos morrem e outros dois ficam feridos em operação em São Gonçalo (RJ) Com os baleados, os policiais militares apreenderam dois fuzis e munições, no Complexo do Salgueiro Rio de Janeiro|Do R7 20/08/2024 - 13h34 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h34 ) ‌



Barricadas foram incendiadas na região

Dois suspeitos morreram e outros dois ficaram feridos em um tiroteio com policiais militares durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20).

Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros começou quando os agentes foram surpreendidos por criminosos armados. Após os disparos, os quatro homens baleados foram localizados, sendo que dois não resistiram.

Os suspeitos feridos foram socorridos para unidades hospitalares da região, onde permanecem internados sob custódia. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis e munições.

Imagens exibidas pela RECORD mostraram que barricadas foram incendiadas na região. Ainda de acordo com a polícia, a operação de hoje busca reprimir a movimentação de criminosos que atuam nas práticas de roubo de veículos e de cargas.

