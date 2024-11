‘É inadmissível que a gente não tenha um desfecho’, diz mãe de Marielle Muito emocionada, Marinete Silva foi a segunda testemunha a prestar depoimento no 4º Tribunal do Júri Rio de Janeiro|Do R7 30/10/2024 - 13h24 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h56 ) twitter

Mãe de Marielle destacou a trajetória da filha Reprodução

Muito emocionada, Marinete Silva, mãe de Marielle Franco, falou sobre a dor da perda e a luta por justiça para a filha durante seis anos e sete meses no julgamento do caso na Justiça do Rio.

Marinete foi a segunda testemunha a prestar depoimento durante o júri popular dos acusados da execução da parlamentar e do motorista Anderson Gomes.

A mãe de Marielle não se opôs a ser ouvida na presença dos réus Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, que participam da sessão por videoconferência.

Questionada pela Promotoria, Marinete iniciou contando sobre o nascimento, a infância e a trajetória da primogênita dedicada à família.

Segundo a mãe, Marielle, aos 11 anos, foi estagiária na escola onde estudava e começou a ajudar em casa. Marinete descreveu a filha como uma pessoa muito responsável e trabalhadora.

“Tenho o maior prazer de falar da história de Marielle. A gente vem durante esse tempo dizendo o quanto ela era e é importante. [Uma mulher que] trabalhou cedo, superou uma separação cedo, uma boa mãe, uma excelente filha. A gente vem para esse lugar para dizer que é inadmissível que a gente não tenha um desfecho disso aqui [o julgamento] como a gente está tendo hoje”.

De acordo com a mãe, Marielle foi covardemente assassinada quando vivia um dos momentos mais importantes da vida, logo após ter sido eleita para o primeiro mandato como vereadora, em 2016.

Ela destacou ainda como é doloroso conviver com a falta de Marielle e que os familiares não conseguem passar um dia sem pensar no que aconteceu.

“É uma dor. É uma falta. É um vazio. Um coração que teve um pedaço arrancado covardemente naquela noite de 14 de março de 2018″.

Marinete também lembrou que, além de terem tirado a vida de Marielle, tiraram a esperança da neta Luyara. Durante esse período, a mãe da parlamentar cuidou da neta e ainda superou problemas de saúde após passar por um câncer e quatro cirurgias.