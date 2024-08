Égua do Exército avaliada em R$ 1 milhão morre atropelada por carreta na zona oeste do Rio Animal fugiu do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda; Comando Militar do Leste apura o caso Rio de Janeiro|Do Estadão Conteúdo, com R7 01/08/2024 - 17h18 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h20 ) ‌



Comando Militar do Leste investiga o caso

Uma égua do Exército morreu atropelada por uma carreta na avenida Brasil, na altura da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (31). O animal invadiu a pista após fugir do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, nas imediações do local do acidente. O Comando Militar do Leste informou que um procedimento interno vai apurar a fuga.

Batizada de Estupenda, a égua tinha quatro anos, era da raça brasileiro de hipismo e participava de eventos e competições. Um animal com essas características chega a valer R$ 1 milhão, segundo especialistas.

O motorista da carreta, Carlos Brito, afirmou que dois animais atravessaram a pista, e ele não conseguiu desviar de um deles. O condutor não ficou ferido.

Ainda não se sabe como a égua fugiu do Regimento de Cavalaria de Guarda. Em nota, o Comando Militar do Leste informou que o local do acidente foi imediatamente sinalizado e o animal, retirado.