Equipe da RECORD é atacada a tiros por criminosos no RJ Repórter e cinegrafista não tiveram ferimentos graves e receberam apoio da Delegacia de Belford Roxo

Emissora repudia o ataque sofrido pelos profissionais de imprensa

Uma equipe de reportagem da RECORD foi atacada por criminosos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (11). O carro da emissora foi alvo de disparos de arma de fogo. Repórter e cinegrafista não tiveram ferimentos graves e receberam apoio da Delegacia de Belford Roxo.

A RECORD repudia esse ataque sofrido pelos profissionais de imprensa.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro se solidarizou com a equipe e cobrou das autoridades providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados.