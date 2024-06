Estado de saúde de menina baleada na Ilha do Governador, no Rio, permanece grave Ana Beatriz, de 13 anos, foi atingida por um tiro de fuzil quando voltava da aula de balé

Adolescente baleada na Ilha do Governador está internada em estado grave (Reprodução/ Record Rio )

A menina Ana Beatriz Barcelos, de 13 anos, baleada na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, permanece internada no Hospital Souza Aguiar, no centro, em estado grave, neste sábado (15).

A vítima foi transferida para a unidade de saúde, na tarde de sexta-feira (14), após passar por uma cirurgia no Hospital Evandro Freire, também na Ilha do Governador.

A menina foi socorrida pelos pais após ser ferida por um tiro de fuzil, na noite de quinta (13), no bairro dos Bancários, quando voltava de uma aula de balé. Ela teria sido atingida durante um confronto entre PMs e suspeitos na região.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 17º BPM estava em patrulhamento para apurar denúncias de cobranças de taxas a motoristas de aplicativo e foi atacada por criminosos na comunidade das Pixunas.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). Segundo a Polícia Civil, as armas dos agentes foram apreendidas e serão enviadas para perícia. As imagens das câmeras corporais serão requisitadas para análise. A Delegacia de Homicídios está auxiliando no andamento das investigações para esclarecer os fatos.

