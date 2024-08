Estrangeiro é encontrado morto em apartamento na zona sul do Rio Para o proprietário da residência, o amigo da vítima afirmou que, um dia antes, foram à Lapa e voltaram com duas garotas de programa ao local. Para polícia, ele nega essa versão Rio de Janeiro|Do R7 09/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h46 ) ‌



O corpo do turista foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da Leopoldina Reprodução/Record

D’wayne Antônio, de 44 anos, um turista estrangeiro cuja nacionalidade ainda não foi identificada, foi encontrado morto, na tarde da última quinta-feira (8), em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio.

O amigo da vítima, identificado como Major Jamel, contou ao proprietário do apartamento que ele e D’wayne tinham ido à Lapa, no centro da cidade, no dia anterior, e teriam voltado para o local com duas garotas de programa.

Disse ainda que, logo que acordou, encontrou o amigo já sem vida. Quando questionado pela polícia, essa versão foi negada por Jamel. Ele também afirma que percebeu a falta de alguns pertences, mas que pela confusão mental, não conseguiu descrever quais objetos.

Jamel e D’wayne desembarcaram na cidade na última quarta-feira (7). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital e os agentes já fizeram uma perícia no imóvel. O corpo do turista foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da Leopoldina, na região central do Rio.

