Ex-chefe do tráfico da Rocinha, no Rio, Rogério 157 é condenado a 64 anos de prisão O criminoso cumpre pena na penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2024 - 17h40 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h40 )



Rogério 157 foi preso em 2017 Tânia Rego/Agência Brasil

O traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, foi condenado a 64 anos de prisão pelo 1º Tribunal do Júri do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), na noite desta terça-feira (13), por três homicídios duplamente qualificados, em 2017.

Apontado como ex-chefe do tráfico na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, ele participou do julgamento por videoconferência. O criminoso cumpre pena na penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia, desde dezembro de 2017.

Segundo as investigações, Rogério e Fernando dos Santos Alves, o “Fé do Escadão”, efetuaram uma série de disparos contra o carro em que estavam os traficantes rivais Ítalo de Jesus Campos, o Perninha, Robson Silva Alves Porto e Wellington Cipriano da Silva Filho.

Pouco antes das execuções, o traficante havia rompido com a facção ADA (Amigo dos Amigos), que comandava o crime organizado na comunidade, para se juntar ao Comando Vermelho. À época, o racha provocou uma disputa entre as duas organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região.