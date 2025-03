Fábrica é interditada após consumidora encontrar barata em picolé no Rio Os agentes estiveram no local com o apoio da Polícia Militar; o vídeo com o flagrante viralizou nas redes sociais Rio de Janeiro|Do R7 07/03/2025 - 22h47 (Atualizado em 07/03/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo que flagra barata em picolé viralizou nas redes sociais RECORD

Fiscais da SedCom (Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor) e do Procon-RJ interditaram uma fábrica de picolés em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (6). A ação ocorreu após uma consumidora encontrar uma barata em um sorvete comprado na praia do Recreio, na zona oeste da capital fluminense.

Depois da repercussão do vídeo com o flagrante nas redes sociais, os agentes vistoriaram o local com o apoio da Polícia Militar.

Diversas irregularidades foram identificadas na fábrica, como falta de licença sanitária, ausência de certificado do Corpo de Bombeiros e más condições estruturais.

De acordo com as equipes, os problemas incluem rachaduras e mofo em paredes e teto, ralos inadequados e ausência de telas de proteção contra pragas.

‌



O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, explicou que a fábrica só poderá retomar as atividades após cumprir todas as exigências legais:

“O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à saúde e segurança. As condições encontradas nesse estabelecimento são inaceitáveis. A interdição é uma medida necessária, e a empresa só poderá reabrir após corrigir todas as irregularidades”.